Боксеры "Украинских атаманов" и "Марокканских атласных львов" успешно прошли процедуру взвешивания
В Киеве состоялась процедура взвешивания спортсменов перед матчем 4-го тура Всемирной серии бокса (WSB), в котором "Украинские атаманы" сойдутся с "Марокканскими атласными львами".
Все спортсмены успешно прошли процедуру, сообщает пресс-служба "атаманов".
В частности, в супертяжелом весе украинец Тарас Неудачин оказался на 6,5 кг тяжелее марокканца Абдельхалила Абухамада. Наш боксер весит 100,9 кг, тогда как его соперник – 94,4 кг. При этом Абухамад на 10 см выше Неудачина – 196 м – против 186 см.
Неудачин в пятницу будет не единственным дебютантом WSB в составе «Украинских атаманов». Также стартовый бой в серии проведет Олег Зубенко (до 69 кг). Для Олега Фатича завтрашний поединок станет первым в нынешнем сезоне. Также на ринг Дворца спорта выйдут Олег Прудкий (до 60 кг) и Александр Хижняк (до 81 кг).
Состав пар матча «Украинские атаманы» - «Марокканские атласные львы» выглядит следующим образом:
Весовая категория до 52 кг., Максим Фатич – Ачраф Харроуби
Весовая категория до 60 кг., Олег Прудкий – Абделла Будрар
Весовая категория до 69 кг., Олег Зубенко – Мухаммед Рабии
Весовая категория до 81 кг., Александр Хижняк – Питер Мюлленберг
Весовая категория +91 кг., Тарас Неудачин – Абдельхалил Абухамада
Как сообщал УНИАН, матч между «Украинскими атаманами» и «Марокканскими атласными львами» состоится 6 февраля в столичном Дворце спорта.
Сайт УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча, которая начнется в 21.30.