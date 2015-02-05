Боксеры "Украинских атаманов" и "Марокканских атласных львов" успешно прошли процедуру взвешивания

Все спортсмены успешно прошли процедуру, сообщает пресс-служба "атаманов".

В частности, в супертяжелом весе украинец Тарас Неудачин оказался на 6,5 кг тяжелее марокканца Абдельхалила Абухамада. Наш боксер весит 100,9 кг, тогда как его соперник – 94,4 кг. При этом Абухамад на 10 см выше Неудачина – 196 м – против 186 см.

Неудачин в пятницу будет не единственным дебютантом WSB в составе «Украинских атаманов». Также стартовый бой в серии проведет Олег Зубенко (до 69 кг). Для Олега Фатича завтрашний поединок станет первым в нынешнем сезоне. Также на ринг Дворца спорта выйдут Олег Прудкий (до 60 кг) и Александр Хижняк (до 81 кг).

Состав пар матча «Украинские атаманы» - «Марокканские атласные львы» выглядит следующим образом:

Весовая категория до 52 кг., Максим Фатич – Ачраф Харроуби

Весовая категория до 60 кг., Олег Прудкий – Абделла Будрар

Весовая категория до 69 кг., Олег Зубенко – Мухаммед Рабии

Весовая категория до 81 кг., Александр Хижняк – Питер Мюлленберг

Весовая категория +91 кг., Тарас Неудачин – Абдельхалил Абухамада

Как сообщал УНИАН, матч между «Украинскими атаманами» и «Марокканскими атласными львами» состоится 6 февраля в столичном Дворце спорта.

Сайт УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча, которая начнется в 21.30.