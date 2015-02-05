Сборная Украины по футболу узнала соперников в отборе ЧЕ-2017

За путевку на молодежное континентальное первенство 2017 года, которое состоится в Польше, сборная Украины поборется с командами Франции, Шотландии, Исландии, Македонии и Северной Ирландии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

52 участника квалификационного раунда были распределены по девяти группам: семь групп по шесть сборных и еще две - по пять сборных. Перед церемонией жеребьевки команды, согласно собственным коэффициентам, были разбиты на шесть корзин. В частности, команда Украины попала во вторую корзину.

Девять победителей групп получат прямые путевки в финальную стадию Евро-2017, где составят компанию польской «молодежке». Четыре лучших обладателя вторых мест решат судьбу двух других путевок в матчах плей-офф.

Молодежный чемпионат Европы 2017 года в Польше станет первым в истории турниром, в котором примут участие не 8, как было традиционно, а 12 сборных.

Группы квалификации Евро-2017 (U-21) выглядят таким образом:

1. Чехия, Бельгия, Черногория, Молдова, Латвия, Мальта

2. Италия, Сербия, Словения, Ирландия, Литва, Андорра

3. Франция, УКРАИНА, Шотландия, Исландия, Македония, Северная Ирландия

4. Португалия, Израиль, Греция, Венгрия, Албания, Лихтенштейн

5. Дания, Румыния, Армения, Уэльс, Болгария, Люксембург

6. Испания, Швеция, Хорватия, Грузия, Эстония, Сан-Марино

7. Германия, Россия, Австрия, Финляндия, Азербайджан, Фарерские о-ва

8. Нидерланды, Словакия, Турция, Беларусь, Кипр

9. Англия, Швейцария, Норвегия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Отборочный турнир состоится с 23 марта 2015 года по 11 октября 2016 года. Стыковые матчи запланированы на 7 и 15 ноября 2016 года.