«Тоттенхэм» и «Челси» забили 8 голов на двоих

В перенесенных матчах английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» разыграл сверхрезультативную ничью с «Челси», а «Манчестер Юнайтед» обыграл «Болтон».

«Тоттенхэм» – «Челси» 4:4

Голы: Вудгейт 12, Бербатов 60, Хаддлстоун 75, Кин 88 - Дрогба 3, Эссьен, 19, Д.Коул 53, 79

«Тоттенхэм»: Робинсон, Шимбонда, Кинг (Бент 68), Вудгейт, Хаттон, Леннон, Зокора, Дженас (Хаддлстоун, 46), Мальбранк, Бербатов, Кин

«Челси»: Кудичини, Карвальо, Феррейра (Шевченко 89), Терри, Э.Коул, Д.Коул (Баллак 81), Лэмпард, Эссьен, Макелеле, Калу (Алекс 70), Дрогба

«Манчестер Юнайтед» – «Болтон» – 2:0

Голы: Роналду 8, 9.

Как отмечает Лента.ру, оформив дубль, Криштиану Роналду довел свой бомбардирский счет в нынешнем сезоне до 33 голов (во всех соревнованиях) и побил рекорд легендарного североирландского форварда Джорджа Беста. В сезоне-1967/68 Бест в составе "Манчестер Юнайтед" забил 32 гола в различных турнирах.