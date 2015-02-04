"Шахтер" обнародовал заявку игроков на плей-офф Лиги чемпионов

В заявке значатся 26 футболистов.

Донецкий «Шахтер» подал официальную заявку накануне поединков с мюнхенской «Баварией», сообщает пресс-служба клуба. Всего в заявке значатся имена 26 футболистов. В заявке представлены: Вратари: Пятов, Каниболоцкий, Гриценко. Защитники: Кучер, Шевчук, Ордец, Исмаили, Срна, Кривцов, Ракицкий, Дуць, Азеведо. Полузащитники: Степаненко, Фред, Марлос, Бернард, Фернандо, Дуглас Коста, Тайсон, Алекс Тейшейра, Коваленко, Илсиньо, Дентиньо. Нападающие: Веллингтон, Луис Адриано, Гладкий. Как сообщал УНИАН, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет с немецкой «Баварией» (Мюнхен). Первый матч соперники проведут 17 февраля во Львове, а ответную встречу проведут 11 марта в Мюнхене.

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