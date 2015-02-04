Женская сборная Украины по теннису выиграла первый матч Кубка Федерации

Женская сборная Украины по теннису выиграла первый матч группового этапа Кубка Федерации-2015 у команды Турции со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская команда выступает в группе I Евро-Африканской зоны, где соревнования на начальном этапе проходят по групповой системе, а не плей-офф.

В первом туре украинская команда одержала победу в нелегкой борьбе. Сначала Леся Цуренко обыграла Пемру Озген - 6:2, 6:2, а затем сильнейшая украинская теннисистка 26-й номер мирового рейтинга Элина Свитолина неожиданно проиграла 117-й в рейтинге Чагле Буюкакчай - 3:6, 6:4, 0:6. Судьба матча была решена в парном противостоянии где дуэт Ольга Савчук / Леся Цуренко оказался сильнее пары Чагла Буюкакчай / Ипек Сойлу - 7:6, 6:1.

В другом матче Группы В команда Великобритании одолела аутсайдера турнира из Лихтенштейна со счетом 3:0.

5 февраля сборная Украины сыграет с командой Лихтенштейна, а 6 февраля - с Великобританией.

Согласно регламенту турнира в финальном раунде, 7 февраля, победитель группы А сойдется с победителем группы D, а лучший в квартете В - с сильнейшей командой квартета С (Беларусь, Португалия, Болгария, Грузия). Две лучшие команды по итогам турнира получат путевки в раунд плей-офф II Мировой группы.

Турнир I группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации проходит 4-7 февраля в Будапеште (Венгрия).