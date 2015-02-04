Коломойский будет баллотироваться на пост президента ФФУ

Об этом сам губернатор заявил в разговоре с "Обозревателем".

"После того, как с выборов президента Федерации неожиданно и немотивированно снялись Маркиян Лубкивский и руководитель пляжного футбола Сергей Харченко, я решил баллотироваться на пост президента ФФУ", - заявил губернатор.

"Во-первых, я хочу убедиться, что предыдущая практика непрозрачности избрания главы Федерации, как и работы самой ФФУ, уйдет в небытие. Во-вторых, если коллеги примут во внимание мои заслуги перед украинским футболом и изберут, то могу заверить - принесу в развитие Федерации и футбола значительно больше, чем многие зарегистрированные кандидаты. В любом случае, я намерен принимать активное участие в избирательной кампании и бороться за победу", - добавил Коломойский.

Другими кандидатами на пост президента ФФУ являются бывший футболист Владислав Ващук, и.о. президента ФФУ Андрей Павелко и бывший председатель всеукраинского профсоюза футболистов Украины Олег Печерный.

Как сообщал УНИАН, новый руководитель укранского футбола будет избран 6 марта на внеочередном Конгрессе ФФУ.