Украинец Стаховский проиграл во втором круге турнира в Загребе

Матч завершился со счетом 2:6, 1:6, сообщает официальный сайт турнира.

В игре, длившейся 1 час 4 минуты, Стаховский выполнил 1 подачу на вылет, допустил 2 двойные ошибки, выиграл 14 из 29 розыгрышей при первой подаче мяча и 9 из 23 розыгрышей при второй подаче мяча. Украинцу удались 55% подач с первого мяча.

В то же время, на счету соперника 62% удачных подач с первого мяча, 20 из 32 выигрышей на первой подачи и 14 из 19 - на второй.

Накануне, из борьбы в этом турнире выбыл еще один украинец Илья Марченко, проигравший сербу Виктору Троицки со счетом 6:4, 6:7, 6:7.

Как сообщал УНИАН, Стаховский выиграл первый из четырех титулов в карьере именно на турнире в Загребе, где он стал победителем в 2008-м году.