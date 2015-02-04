"Украинские атаманы" назвали состав на матч WSB с "Марокканскими львами"

Боксерская команда «Украинские атаманы» назвала состав на матч 4-го тура Всемирной серии бокса (WSB) против «Марокканских атласных львов».

Матч состоится 6 февраля, сообщает пресс-служба команды. Состав пар матча «Украинские атаманы» - «Марокканские атласные львы» выглядит следующим образом: Весовая категория до 52 кг., Азат Усеналиев – Ачраф Харроуби Весовая категория до 60 кг., Олег Прудкий – Абделла Будрар Весовая категория до 69 кг., Олег Зубенко – Мухаммед Рабии Весовая категория до 81 кг., Александр Хижняк – Питер Мюлленберг Весовая категория +91 кг., Тарас Неудачин – Абдельхалил Абухамада В четверг, 5 февраля, в Киеве боксеры клубов пройдут официальную процедуру взвешивания. Сайт УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча «Украинские атаманы» - «Марокканские атласные львы» в пятницу, 6 февраля, в 21:30.

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