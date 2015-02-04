Киевское "Динамо" проведет на сборе в Испании 6 матчей
Украинская команда встретятся с представителями 5 национальных чемпионатов.
Игроки ФК "Динамо" (Киев) во время второго испанского сбора в рамках зимнего межсезонья проведут шесть контрольных поединков с командами из пяти стран, сообщает пресс-служба клуба.
Все они станут важной частью подготовки к весенней части сезона 2014/15 в целом, и поединкам 1/16 Лиги Европы против французского «Генгама» в частности.
Игры пройдут в период с 6 по 14 февраля.
Список матчей следующий:
06.02.2015. Марбелья. 17:00. «Динамо» (Киев) – «Астра» (Румыния)
07.02.2015. Марбелья. 18:00. «Динамо» (Киев) – «Лудогорец» (Болгария)
10.02.2015. Марбелья. 17:00. «Виктория» (Пльзень, Чехия) – «Динамо» (Киев)
11.02.2015. Сан-Педро. 17:00. «Динамо» (Киев) – ФК «Академия Пушкаша» (Венгрия)
13.02.2015. Марбелья. 17:00. «Динамо» (Киев) – «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)
14.02.2015. Сан-Педро. 17:00. «Динамо» (Киев) – «Видеотон» (Венгрия)
Футболисты "Динамо" вылетели на сбор в Испанию 3 февраля. В составе команды тренируются практически все игроки основного состава. Начало сбора пропустит нападающий Дьемерси Мбокани, выступающий в составе сборной ДР Конго на Кубке Африканских Наций, который проходит в эти дни в Экваториальной Гвинее.
Также не полетели в Испанию продолжающие восстанавливаться после травм Денис Гармаш и Евгений Макаренко.
Как сообщал УНИАН, первый официальный матч в 2015-м году "Динамо" проведет 19 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы против французского "Генгама".