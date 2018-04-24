Зимние трансферы в Европе: без суперзвезд, но с размахом

Зимнее окно практически никогда не бывает столь ярким на события, как летнее. Звезды мирового футбола предпочитают не менять прописку посреди сезона, решаясь на перемены в жизни только в критичной ситуации. А, например, Самюэль Это'о, ставший едва ли не главной звездой нынешнего окна, уже дано утратил статус футболиста с приставкой «супер». Да и скандал, в который он попал спустя несколько дней после своего перехода, лишний раз доказывает, что игрок ищет внимания к себе любыми доступными способами. Уровнем игры он уже давно не прельщает болельщиков и СМИ.

Посему, в первое зимнее трансферное окно после ЧМ попали только локальные звезды. Игроки, которые были на первых ролях в чемпионатах «второй категории», не входящих в элитную Топ-5 Европы – Англия, Германия, Испания, Италия и Франция. Либо же, являющихся лидерами клубов-середняков и аутсайдеров этих самых элитных чемпионатов. Все новоявленные звезды, открывшие миру свой талант на полях бразильского ЧМ-2014, нашли свое пристанище в суперклубах еще летом. Безусловно, трансферное окно затронуло и элитные клубы, вроде «Баварии» или «Реала». Но, оттуда либо уходили игроки не дотягивающие до уровня основного состава, либо приходили те, кому еще только предстоит доказать свои претензии на место в основе.

Наконец, за кулисами большого европейского торга оказались украинские клубы. Оказались по разным причинам. Но основная из них, безусловно, финансовое положение. Продавать своих лидеров отечественные Топ-клубы не захотели из-за повышенных амбиций. Те же «Шахтер», «Динамо» и «Днепр» продолжают выступать в еврокубках и претендуют на успех в плей-офф. А для покупок сейчас далеко не самое лучшее время…

Кстати, денежный вопрос в последнее время существенно беспокоит и самые благополучные клубы Старого Света. Скрытость боссов европейских Топ-клубов легко объяснима правилами финансового fair play, которые полностью вступили в силу с начала нынешнего сезона 2014/15. Идея этого правила несколько лет назад родилась у руководителей УЕФА из-за постоянного роста расходов клубов. Так, в 2009-м году они составили 13,3 миллиардов евро, а в 2010-м - уже 14,4. При этом, даже в условиях экономического кризиса, доходы тоже росли (12,8 млрд. против 12 млрд.), но за расходами явно не успевали.

Финансовый fair play не стал отдельной системой, а включен в качестве дополнительного требования в систему лицензирования клубов-участников еврокубков. То есть главное наказание за его нарушение - отлучение от престижных клубных турниров Старого света.

Основное требование новых правил - безубыточность клуба, причем «футбольная», которая рассчитывается путем вычитания так называемых релевантных (футбольных) расходов из релевантных же доходов. Положительную разность команды должны продемонстрировать по итогам трех предыдущих сезонов.

Согласно статье 58 «Руководства по лицензированию УЕФА», к релевантным доходам относятся поступления от следующих операций: продажа билетов, продажа прав на трансляции, реклама и средства спонсоров, коммерческая деятельность, прибыль от трансферов футболистов, прибыль от выбытия (продажи) основных средств (к примеру, баз или стадионов), финансовый доход (например, призовые от УЕФА за результаты в Лиге чемпионов/Лиге Европы). Релевантные доходы не включают неденежные статьи или поступления от деятельности, не связанной с футболом.

Релевантные расходы определяются как производственные затраты, расходы на оплату труда, затраты на приобретение футболистов либо продление их контрактов и дивиденды.

Релевантные расходы не включают в себя износ основных средств, затраты на развитие молодежного футбола, затраты на социальные программы, неденежные статьи и расходы на уплату налогов или определенные виды расходов на деятельность, не связанную с футболом.

Примечательно, что УЕФА не разрешает вычитать из релевантных расходов затраты клуба на поиск игроков и на оплату услуг агентов. Это существенно снизило активность грандов на трансферном рынке. И нынешней зимой рынок сполна пожинал плоды новых правил от европейских чиновников, призванных хоть немного уравнять грандов и их менее удачливых оппонентов в возможностях.

И, кстати, это стало основной причиной того, что практически все трансферные договоры являются тайной за семью печатями. В ведущие мировые СМИ просачивается лишь неофициальная информация о стоимости того или иного футболиста.

Миллионные инвестиции в перспективу

Автором самого дорого трансфера зимы-2015 стал 26-летний нападающий из Кот-д'Ивуара Вильфрид Бони. Его переход из «Суонси» в «Манчестер Сити», по неофициальным данным, обошелся «горожанам» в 36 млн евро.

Бони начал свою профессиональную карьеру в клубе «Иссиа Вази», выступающем в Премьер-лиге Кот-д’Ивуара. И это уже не первая попытка ивуарийца закрепиться в составе одного из грандов английской Премьер-лиги. В 2007 году нападающий побывал на просмотре в «Ливерпуле», но ему так и не был предложен контракт. Карьеру в Европе игрок начала в 2008-м году, и, хоть он и не выступал в составах клубов-грандов, но в своих командах имел стабильное место в составе и неплохую статистику: в чешской «Спарте» (59 игр, 22 гола), голландском «Витессе» (65 игр, 46 голов), а последние полтора года провел в валлийском «Суонси». Команда, представляющая Уэльс, выступает в чемпионате Англии (54 игры, 25 голов). И вот – первая встреча с грандом. Если не считать нескольких дней пребывания в Ливерпуле 8-летней давности.

На втором месте, с отставанием всего-то в 1 млн евро, идет покупка Хуана Куадрадо английским «Челси» у итальянской «Фиорентины». 26-летний колумбийский полузащитник обошелся «аристократам» Романа Абрамовича в 35 млн евро. Опять же, по кулуарной информации.

Воспитанник клуба «Индепендьенте» из Медельина свою европейскую карьеру до сегодняшнего дня проводил исключительно в клубах Италии – «Удинезе», «Лечче» и «Фиорентине». Именно в последней команде он раскрылся в полной мере, проведя за флорентийцев 85 игр, в которых забил 20 голов. Кроме того, он прочно входит в состав сборной Колумбии, в которой, начиная с 2010 года, провел 37 игр и забил 5 голов. Так же, как и для Бони, для Куадрадо нынешний трансфер является первой попыткой сыграть на высшем уровне.

Тройку ведущих трансферов (по стоимости) замыкает переход Энцо Переса из португальской «Бенфики» в испанскую «Валенсию». Стоимость 28-летнего аргентинского полузащитника этой зимой составила 25 млн евро. В Европе игрок оказался летом 2011 года, проведя три с половиной сезона за португальскую «Бенфику» (60 игр, 8 голов). Кстати, на чемпионате мира в Бразилии Перес был основным игроком своей сборной, которая дошла до финала турнира, уступив там сборной Германии. Но сказать, что он блистал на Мундиале, было бы большим преувеличением. Впрочем, без внимания игрок все-таки не остался, сменив, спустя полгода после окончания мирового первенства, португальский клуб на представителя элитного испанского национального чемпионата.

Безусловно, нельзя не оставить без внимания и сделку двух суперклубов – немецкой «Баварии» и итальянского «Интернационале». Но, объект трансферного внимания и стоимость сделки мало сопоставима с величием клубов. 23-летний швейцарский полузащитник Джердан Шакири обошелся команде из Милана лишь в 18 млн евро. Молодое дарование со швейцарским паспортом (родом из Косово), так и не сумел раскрыться в баварском гранде, являясь игроком глубокого запаса. И «Интер» станет его вторым шансом на пути в элиту мирового футбола.

Скандал имени Это`О

Самый громкий казус нынешней кампании случился с новоиспеченным игроком итальянской «Сампдории» камерунцем Самюэлем Это`О.

Экс-звезда мирового футбола уже давно приучил болельщиков к тому, что скандалы неразлучно ходят с ним по жизни. Футболист, на протяжении многих лет являвшийся одним из ведущих в мире (выступал в «Барселоне» и «Интере», 3 раза выигрывал трофей Лиги чемпионов), собственноручно поставил крест на своей карьере летом 2011-го года, перейдя в… махачкалинсикй «Анжи». Далеко не самый ведущий клуб российской Премьер-лиги из Дагестана сумел привлечь игрока финансовой перспективой - контракт на 28,8 миллионов евро в год. После непродолжительных переговоров было объявлено, что камерунец согласился с условиями «Анжи». Он подписал контракт на 3 года. Впрочем, отыграл за российский клуб игрок всего 2 сезона. Летом 2013-го в клубе решили сменить вектор развития, сделав ставку на местных воспитанников, а не сборную звезд. Видимо, причиной тому стало отсутствие ощутимых результатов. Крупных успехов ни в чемпионате России, ни в еврокубках, клуб так и не добился. Тем не менее, игрок сумел вернуться в орбиту грандов, перейдя в английский «Челси». Но, в лондонском клубе он провел лишь один сезон и 21 матч, так и не сумев блеснуть своей прежней игрой. Спустя год он перешел в состав команды-середняка английской Премьер-лиги «Эвертон». Но и здесь задержался ненадолго – еще через полгода перебравшись в итальянскую Геную, в местную «Сампдорию».

Именно здесь с ним и случился казус куда похлеще того, что произошел летом 2011-го в Дагестане. Подписав контракт с командой 27 января, и приняв участие в одном матче чемпионата Италии (1 февраля – против «Торино», вышел на замену во втором тайме), он уже на следующий день, 2 февраля… запросил трансфер у руководства клуба. Согласно сообщениям итальянских СМИ, камерунский футболист остался недоволен методикой работы главного тренера Синиши Михайловича. 2 февраля Это'О принял участие в утренней тренировке «Сампдории», однако по неизвестной причине не явился на дополнительное вечернее занятие.

Как водится, руководство клуба пыталось помирить игрока и тренера, но, по всей видимости, скандал уже далеко зашел. Тренер Михайлович уже успел в достаточно резкой форме заявить: «Это’О проявил неуважение ко мне и всей команде». А тут подоспело и предложение из Китая. Клуб «Шанхай Шэньхуа» предложил двухлетний контракт игроку с годовым окладом, по кулуарной информации, в 8 млн евро. В общем, получается ситуация, когда игрок, проведший в клубе ровно неделю, может уйти, ничуть при этом не пострадав. Наоборот – выиграв.

Разумеется, моральная сторона вопроса камерунца если и беспокоит, то несильно. Он уже достаточно себя проявлял в разных ситуациях, чтобы у болельщиков остались хоть какие-то иллюзии.

Украинский след

В последний день трансферного окна стало известно о том, что голландский «Ден Хааг» арендовал у итальянской «Фиорентины» украинского нападающего Александра Яковенко. Сын Павла Яковенко, игрока того самого «звездного» киевского «Динамо» образца 1986 года (обладателя второго по значимости еврокубка – Кубка обладателей кубков европейских стран), принадлежит итальянскому клубу уже полтора года, с лета 2013-го, но провел в составе «фиалок» лишь 3 матча. В 2014-м он был в аренде в испанской «Малаге», где также не сумел завоевать место в составе - всего 9 игр и 1 забитый гол. И теперь очередной шанс проявить себя игроку предоставляется в высшем дивизионе чемпионата Голландии - Эредивизии.

Пока же, самым успешным периодом карьеры для 27-летнего украинского вингера остается 5 лет выступлений за бельгийский «Андерлехт». Здесь он дважды становился чемпионом страны (2011/2012, 2012/2013), а также серебряным призером чемпионата, обладателем Кубка и Суперкубка Бельгии.

Это один из немногих примеров трансферной активности с участием украинцев в нынешнее окно. Едва ли не единственный. При том, что украинские клубы в сделке не задействованы.

Сказать, что наши клубы вообще проигнорировали нынешнее окно нельзя. Но и те сделки, которые были заключены, показывают, насколько быстро наши гранды учатся считать деньги.

Буквально накануне 27-летний игрок сборной Португалии Виторину Антунеш подписал контракт с киевским «Динамо» на четыре с половиной года. Защитник известен по выступлениям за «Пасуш де Феррейра», итальянскую «Рому» и испанскую «Малагу». А в нынешнее межсезонье его хотел приобрести лондонский «Арсенал». То есть, киевлянам есть чем гордится. Уже достаточно опытный игрок, в итоге, выбрал «Динамо». Этим трансфером киевляне и ограничились.

Также не порадовал разнообразием покупок днепропетровский «Днепр». Впрочем, одну (вынужденную) днепропетровцы сделали. Команде срочно необходимо было подыскать замену Ивану Стриничу, у которого завершился контракт. Хорват переехал в итальянский «Наполи», где уже успел провести 3 игры. Замену ему «Днепр» нашел в Бразилии, в лице доселе неизвестного в Европе Эжидио. В минувшем сезоне защитник «Крузейро» вошел в символическую сборную бразильского чемпионата. И со столь солидным багажом в запасе поехал покорять Старый Свет.

В остальном же, боссы лидеров украинского чемпионата были заняты тем, что обороняли свои позиции. Так, итальянская «Рома» неоднократно заявляла о своем интересе к Луису Адриано, Евгению Коноплянке и Андрею Ярмоленко. Но, каждый раз, в переговорах с представителями украинских клубов, что-то срывалось... Основной причиной тому служило желание наших клубов сохранить лидеров. И они добились своего.

К примеру, если верить бразильскому журналисту радио Gaucha Родриго Оливейра, слова которого растиражировали итальянские СМИ, с Луисом Адриано уже было достигнуто соглашение, и игрок с удовольствием приехал бы в Рим. «Даже лидеры «Шахтера» были убеждены, что президент дончан примет предложение римлян. Но Ахметов отказался, как это уже было ранее, в случаях с другими игроками, готовыми покинуть Украину. «Рома» сделала все, чтобы осуществить переход Адриано», - отметил Оливейра.

Более того, по кулуарной информации, не против перехода игрока в один из ведущих итальянских клубов был и тренер горняков Мирча Луческу. К чести самого Адриано, он не стал шантажировать клуб и добиваться ухода всеми правдами и неправдами. Как, например, в свое время это сделал Генрих Мхитарян, уехавший из Донецка в дортмундскую «Боруссию». В тот же вечер, когда поступила информация о том, что сделка сорвалась, он забил гол за «Шахтер» в одном из товарищеских матчей на предсезонном сборе. Тем самым, лишний раз подтвердив свой профессионализм.

«Рома», в итоге, все же остановила свой выбор на игроке с постсоветского пространства, коим оказался лидер московского ЦСКА Сейду Думбия, ярко блеснувший на групповом этапе Лиги чемпионов минувшей осенью. И, кстати, заплатила за его переход немалые 14,4 млн евро.

Нашим грандам сегодня важнее результат на поле, нежели в финансовой отчетности. И, накануне старта в еврокубках, это настраивает на оптимистичный лад.

Кирилл Стадниченко