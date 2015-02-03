Сборная Украины по биатлону завоевала серебро в мужской эстафете Чемпионата Европы

В эстонском Отепяя завершилась последняя гонка в рамках Чемпионата Европы по биатлону, где в мужской эстафете сборная Украины заняла 2-е место, уступив лишь команде России, сообщает официальный сайт Международной федерации биатлона.

Украинская четверка в составе Артем Тищенко, Сергей Семенов. Артем Прима и Дмитрий Пидручный стабильно и уверенно провела гонку, постоянно находясь в компании лидеров. В концовке украинцы уступали команде России около 15 секунд и Пидручный был не только быстр на дистанции, но и абсолютно точен на стрельбе, не допустив ни единого промаха на последнем огневом рубеже. Но, соперник из сборной России Алексей Слепов также был точен на огневом рубеже и не оставил нашему спортсмену шанса догнать его в гонке.

В итоге, сборная России финишировала с результатом 1 час 10 минут 50.9 секунды (10 дополнительных патронов), а команда Украины отстала на 14,2 секунды, использовав 4 дополнительных патрона. Бронзу в этой гонке завоевала сборная Норвегии - 6 дополнительных патронов и отставание в 1 минуту 11,1 секунды.

Как сообщал УНИАН ранее сегодня в женской эстафете сборная Украины завоевала золотую медаль.

Таким образом, Украина завершила чемпионат Европы на 2-м месте в общекомандном зачете, завоевав 9 наград - по 3 золота, серебра и бронзы. Победителем турнира стала сборная России - 8 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых наград.