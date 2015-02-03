Женская сборная Украины по биатлону выиграла эстафету на Чемпионате Европы

В эстонском Отепяя завершилась эстафетная гонка в рамках чемпионата Европы, где первое место заняла сборная Украины, сообщает официальный сайт Международной федерации биатлона.

Главным козырем украинской команды в этой гонке была высокая скорость прохождения дистанции. Несмотря на 9 дополнительных патронов и 1 штрафной круг, который преодолела на 3-м этапе после стрельбы стоя Наталья Бурдыга, украинки все равно оказались значительно сильнее оппоненток, которые использовали меньше дополнительных патронов и не бежали штрафные круги.

Четверка в составе Юлия Джима, Наталья Бурдыга, Валентина Семеренко и Ирина Варвинец преодолела дистанцию за 1 час, 09 минут 58.5 секунды, опередив на 18,6 команды команду Германии и на 21,4 секунды - биатлонисток из Франции.

Эта гонка была предпоследней в программе соревнований ЧЕ. Турнир завершится сегодня позже днем мужской эстафетой.