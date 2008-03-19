Ахметов: если фирма не сдаст стадион вовремя, ее ждут санкции

Президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ надеется, что в Донецке будет своевременно сдан в эксплуатацию стадион для проведения матчем Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.АХМЕТОВ заявил сегодня, комментируя информацию о том, что этот стадион не может быть сдан своевременно.

Он напомнил, что существует жесткий контракт с компанией, который предусматривает сдачу стадиона в этом году. По его словам, если фирма скажет, что она не может своевременно сдать стадион, “ее ожидают финансовые санкции”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 марта, Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО заявил, что инспекторы УЕФА констатировали, что строящийся в Донецке новый стадион "Шахтер" не будет сдан в запланированные сроки.

В частности, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО сказал, что в резолюции инспекторов УЕФА, побывавших в Донецке в конце февраля, говорится: "Запланированная дата завершения строительства стадиона – октябрь 2008 года. Однако, учитывая увеличение расходов и споры с инвестором, клубом "Шахтер" и компанией подрядчиков, окончательная дата, скорее всего, будет перенесена".