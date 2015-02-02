Португалец Антуанеш стал игроком киевского "Динамо"

27-летний игрок сборной Португалии Виторину Антунеш подписал контракт с киевским "Динамо" на четыре с половиной года.

Антунеш, получивший от своих родителей имя Виторину (в переводе с португальского - «победитель») родился 1 апреля 1987 года в городке Фримунде, расположенном на севере Португалии.

Игрок известен по выступлениям за «Пасуш де Феррейра», где уже в свой первый сезон в высшем дивизионе португальского чемпионата провел 23 матча, а команда, заняв 6-е место, пробилась в Кубок УЕФА. Кроме этого Антунеш принял участие во всех матчах команды Португалии в 2007-м году на чемпионате мира U-20 в Канаде, забив гол в матче группового этапа в ворота Мексики. 5 июня того же года в 20-летнем возрасте Виторину дебютировал в национальной сборной страны, выйдя на замену вместо Паулу Феррейры в товарищеском матче с Кувейтом.

Также он играл за итальянскую «Рому», «Лечче», после чего продолжил путешествовать по разным клубам, таким как «Лейшоеш», «Ливорно», «Панионис», «Малага».

В текущем сезоне испанской Примеры, виступая за "Малагу", португалец отыграл 15 игр, забив один гол. Защитник вновь оказался в трансферных списках известных европейских клубов, в частности лондонского «Арсенала», главный тренер которого Арсен Венгер стал подыскивать замену Начо Монреалю.

Но уже достаточно опытный Виторину Антунеш выбрал в итоге киевское «Динамо».