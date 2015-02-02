Украинские самбисты разыграли медали молодежного чемпионата Украины

В Киеве прошел молодежный чемпионат Украины по самбо. Турнир собрал более 500 участников из разных регионов страны, в том числе из Донецкой и Луганской областей, представители, которых также поднялись на пьедестал.

За четыре дня было разыграно 60 комплектов наград. В двух возрастных группах – 18 и 20 лет – самбисты соревновались в спортивном и боевом самбо (в первом борются юноши и девушки, во втором – только представители сильного пола). В общем зачете в обоих возрастах победила команда Киева.

– Первенство является отборочным к международным стартам, – заявил главный тренер сборных Украины Александр Наухатько. – Ближайший из них – это молодежный чемпионат Европы, который пройдет в апреле в Сербии. Поэтому конкуренция была нешуточной, ведь на ковер выходили все сильнейшие. Например, призеры прошлогоднего мирового первенства – Екатерина Москалева, Василина Кириченко, Екатерина Хомяк… Это – будущее национальной сборной.

Совсем скоро за медали чемпионата Украины посоревнуются и взрослые – в конце февраля. Его результаты тоже будут иметь «отборочный статус». Все заинтересованы в том, чтобы в сборную пробились действительно сильнейшие. Наша страна – одна из мировых лидеров в этом виде спорта. Так, по итогам 2014 года в рейтинге Международной федерации самбо (в расчет шли результаты всех возрастных групп) Украина заняла третье место.