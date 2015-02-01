Джокович выиграл Australian Open

В Мельбурне завершился финальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, где серб Новак Джокович одержал победу над Энди Марреем из Великобритании.

Судьба матча была решена в заключительных двух сетах.

Игра, продолжавшаяся более 3-х с половиной часов, поначалу проходила в абсолютной равной борьбе и соперники обменялись победами на тай-брейках - 7:6 (5) в пользу Джоковича и 7:6 (4) в пользу Маррея. Но, начиная с третьей партии возглавляюий мировой рейтинг Джокович сломил сопротивление соперника и в концовке был намного сильнее - 6:3, 6:0.

Таким образом, сильнейший теннисист мира лишний раз подтвердил свой статус, выиграв Australian Open в птый раз подряд.

Как сообщал УНИАН, накануне в финале женского турнира лучшая теннисистка мира Серена Уильямс (США) обыграла россиянку Марию Шарапову.