Украинка Варвинец выиграла серебро Чемпионата Европы по биатлону

В эстонском Отепяя завершилась женская гонка преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону, в которой украинка Ирина Варвинец завоевала серебряную медаль.

Украинка ушла на дистанцию под 8-м номером по результатм спринта. Но, благодаря высокой скорости прохождения дистанции и высокой точности стрельбы на огневых рубежах (всего 2 промаха), ей удалось существенно продвинуться наверх.

В итоге, победительницей гонки стала россиянка Екатерина Шумилова 33 минуты 07,4 секунды, Варвинец отстала на 31,9 секунды, а третье место и бронза на счету Екатерины Юрловой из России - 54,1 секунды отставания.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "золотой дубль" в соревнованиях юниорок сделала Анастасия Меркушина.