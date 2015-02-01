Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Афинах

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла этап Кубка мира в Греции в соревнованиях саблисток.

В финале турнира, который проходил в Акрополе, украинка встречалась со своей одной из самых принципиальных и неудобных соперниц - Софьей Великой из России. На сей раз, с преимуществом всего в один укол, победа осталась за представительницей Украины - 15:14.

Таким образом, украинка догнала россиянку по количеству побед на этапах КМ в нынешнем сезоне - по две. Ранее, в середине декабря, украинка успешно выступила на соревнованиях в Нью-Йорке (США), а россиянка победила на острове Маргарита (Венесуэла) и в Орлеане (США).

Вместе с тем, на проходившем параллельно мужском этапе КМ в Падове (Италия), украинец Алексей Ягодка дошел до финала турнира саблистов, где уступил россиянину Камилю Ибрагимову.