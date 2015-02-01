Украинка Меркушина сделала золотой дубль на Чемпионате Европы по биатлону

В эстонском Отепяя завершилась женская гонка преследования среди юниорок на 10 км. в рамках чемпионата Европы по биатлону, где золотую медаль выиграла украинка Анастасия Меркушина.

Украинка, выигравшая накануне спринтерскую гонку, уходила на дистанцию первой с заметным преимуществом над соперницами. Были опасения, что спортсменка, не показывющая быстрый ход по дистанции, может стушеваться в борьбе с более быстрыми оппонентками. Но, украинка достойно держалась на дистанции, а ее козырем вновь стала более точная стрельба, нежели у соперниц. При очень сложных погодных условиях, она промахнулась лишь 4 раза.

В итоге, Меркушина финишировала с результатом 35 минут 52,9 секунды, россиянка Ульяна Кайшева отстала на 20,4 секунды, а австрийка Дуня Здуч - на 55,4 секунды.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы проходит в Отепяя с 28 января по 3 февраля.