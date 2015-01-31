Биатлонистка Бондарь выиграла бронзу Универсиады в масс-старте

В словацком Осрбли завершилась программа соревнований по биатлону в рамках зимней Универсиады, где в заключительной гонке - женском масс-старте - бронзовую награду завоевала украинка Яна Бондарь.

Гонка с участием 30 сильнейших спортсменок по итогам предыдущих дней соревнований проходила в сложнейших погодных условиях с сильными порывами ветра, которые мешали и на дистанци, и, особенно, на стрельбище.

Бондарь вместе с Житкой Ландовой и Евой Пушкарчиковой на равных прошла большую часть дистанции, но неудачно отсреляла на последнем 4-м огневом рубеже. Украинка промахнулась 4 раза и вынуждена была преодолеть лишние 600 метров дистанции. Всего же, наша спортсменка допустила 6 промахов.

Таким образом, украинка финишировала третьей, отстав от победительницы Ландовой на 1 минуту 05,5 секунды. Воторй финишировала Пушкарчикова.

Еще одна украинка Юлия Бригинец в этой гонке финишировала на 4-м месте. Также в 10-ку сильнейших вошла Надежда Белкина (8-я).

В копилке сборной Украины на данный момент 5 наград - 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы.

Как сообщал УНИАН, XXVII зимняя Универсиада проходит в январе-феврале 2015 года в испанской Гранаде и словацком Осрбли.