Украинские биатлонисты завоевали золото и серебро в масс-старте Универсиады

В словацком Осрбли завершилась гонка масс-старт у биатлонистов в рамках зимней Универсиады, где первое и второе места завоевали украинцы - Виталий Кильчицкий и Дмитрий Русинов.

Последняя мужская гонка биатлонистов в рамках Универсиады проходила в экстремальных погодных условиях, при очень сильном ветре, что мешало спортсменам как на дистанции, так и на огневых рубежах. И все без исключения биатлонисты допускали больше количество промахов при стрельбе. Так, Кильчицкий в итоге допустил 4 промаха, а Русинов - 3. Тем не менее, в решающий момент, оба украинца синхронно и точно отстреляли на последнем четвертом огневом рубеже и в очном споре решали судьбу золотой медали на финише.

На последних метрах дистанции лучшим оказался Кильчицкий, показавший результат 43 минуты 17, 1 секунды. Русинов отстал от соперника на 11 секунд. Третье место на счету представителя России Юрия Шопина - 29,5 секунды отставания.

Таким образом, после этой гонки у сборной Украины 4 награды Универсиады - 2 золота, 1 серебро и 1 бронза.

Как сообщал УНИАН, XXVII зимняя Универсиада проходит в январе-феврале 2015 года в испанской Гранаде и словацком Осрбли.