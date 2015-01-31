Уильямс обыграла Шарапову в финале Australian Open

В Мельбурне завершился финальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде, в котором американка Серена Уильямс обыграла россиянку Марию Шарапову - 6:3, 7:6.

Несмотря на то, что в финале сошлись две сильнейшие теннисистки мира, Уильямс считалась явным фаворитом, так как имеет большое преимущество над соперницей в личных встречах.

В первом сете ключевым оказался момент в первом сете при счете 3:2, когда в Мельбурне пошел дождь и игру прешлось прервать на 15 минут. Над центральным кортом им. Рода Лэйвера организаторы закрыли передвижную крышу и вытерли пол. После вынужденного перерыва Шарапова долго не могла выиграть хотя бы один мяч и легко проиграла сет - 3:6.

Во второй партии шла равная игра и судьба матча была решена на тай-брейке, где американка оказалась чуть удачливее - 6:7 (5).

Таким образом, Уильмс в 5-й раз выиграла Открытый чемпионат Австралии и в 14-й раз - турнир серии "Большого шлема".