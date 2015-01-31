"Украинские атаманы" выиграли матч WSB у "Китайских драконов"

В Санье (Китай) завершился матч 3-го тура Всемирной серии бокса, в котором "Украинские атаманы" одержали победу над "Китайскими драконами" со счетом 3:2.

В первом выездном матче сезона украинцам пришлось выдержать серьезную конкуренцию, а после трех из пяти боев они проигрывали со счетом 1:2. Тем не менее, заключительные поединки прошли с преимуществом нашей команды.

Любопытно, что четыре из пяти поединков завершились досрочно, за явным преимуществом одного из соперников.

Китайские драконы - Украинские атаманы - 2:3

Весовая категория 49 кг: Джиахао Ли - Хасанбой Дусматов – победа Дусматова техническим нокаутом после 2-го раунда.

Весовая категория 56 кг: Джианхао Диао - Николай Буценко – победа Диао техническим нокаутом во 2-м раунде.

Весовая категория 64 кг: Тулиаовутаи Саирики - Дмитрий Гринченко - 3:0 (50:45, 48:47, 50:45).

Весовая категория 75 кг: Джиабин Хуанг - Хоршид Норматов – победа Норматова техническим нокаутом в 3-м раунде.

Весовая категория 91 кг: Мингтао Ли - Денис Пояцика – победо Пояцики техническим нокаутом в первом раунде.

Таким образом, "атаманы" набрали 9 очков после 3 матчей и продолжают лидировать в группе A.