Украинские биатлонисты заняли 4-е место в эстафете в последний день ЕЮОФ

В последний день Европейского юношеского олимпийского фестиваля сборная Украины участвовала в двух видах программы - лыжной и биатлонной смешанных эстафетах, показав высокий 4-й результат в биатлоне, сообщает официальный сайт соревнований.

Команде биатлонистов в составе Анна Кривонос, Оксана Сигети, Сергей Телень и Владислав Кошовец совсем чуть-чуть не хватило до призового места. Единственный штрафной круг по дистанции преодолел Сергей Телень, не сумевший поразить все мишени в стрельбе стоя. Всего же, украинская четверка использовала 10 дополнительных патронов.

В итоге, украинцы преодолели дистанция за 1 час 29 минут 26.3 секунды, отстав от победителей из сборной Норвегии на 3 минуты 30.2 секунды. Второе место на счету сборной России, третье - Германии, которая опередила украинцев лишь на 32,8 секунды.

В свою очередь, лыжники выступили неудачно, заняв скромное 12-е место. Андрей Орлик, Елена Зубок, Евгений Голован и Ольга Стефаниншин на дистанции 4х5 км. показали результат 01 час 01 минута 12.8 секунды, отстав от квартета победителей из сборной России на 05 минут 53.1 секунды. Второе место в этой гонке на счету сборной Норвегии, третье - у лыжников Германии.

Таким образом, по итогам соревнований на счету сборной Украины одна медаль - золото фигуриста Ивана Павлова в мужском одиночном катании.

Как сообщал УНИАН, Европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит в Австрии и Лихтенштейне с 25 по 30 января.