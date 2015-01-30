Донецкий "Шахтер" отправился на тренировочный сбор в Испанию

Футболисты и тренерский штаб донецкого ФК "Шахтер" вылетели из Киева на второй сбор. Этот этап тренировочного процесса «Шахтер» проведет в Испании, сообщает пресс-служба клуба.

На борту самолета, взявшего курс из Борисполя в Пинатар, отправились следующие игроки: вратари - Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Рустам Худжамов, Богдан Сарнавский; защитники - Дарио Срна, Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Александр Воловик, Иван Ордец; полузащитник - Тарас Степаненко; нападающий - Александр Гладкий.

Кроме того, вместе с первой командой в тур по Испании полетел полузащитник Виктор Коваленко.

Бразильские легионеры, оставшиеся на родине после первого сбора "горняков" в новом сезоне - Турне Бразилии - присоединятся к коллективу непосредственно на месте сбора.

В рамках сбора у команды запланированы четыре матча:

02.02.2015 – «Шахтер» – «Динамо» (Загреб)

04.02.2015 – «Шахтер» – «Альмерия» (Испания)

07.02.2015 – «Шахтер» – «Ольборг» (Дания)

10.02.2015 – «Шахтер» – «Раннерс» (Дания)

Вернуться в Украину команда планирует 10 февраля.