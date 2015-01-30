Украинка Меркушина выиграла золото чемпионата Европы по биатлону

Сборная Украины по биатлону завоевала первое золото на чемпионате Европы в Отепяя (Эстония), где в спринте среди юниорок лучший результат показала Анастасия Меркушина. Идеально справившись со стрельбой, украинка была и очень быстра на дистанции, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

На финишном круге Меркушина отыграла 6 секунд у обладательницы серебра индивидуальной гонки австрийки Дуни Здуц и опередила соперницу в итоговом протоколе на 5 секунд. Меркушина показала третий ход по дистанции, а лидером в этом компоненте оказалась россиянка Ульяна Кайшева. Но два промаха не позволили россиянке подняться выше третьего места. Из-за промахов она отстала от украинки на 12,9 секунды.

Хорошо выступила в этой гонке и Юлия Журавок. Она допустила лишь 1 промах (последним выстрелом) и заняла 6-е место, отстав менее чем на 40 секунд от победительницы гонки и партнера по команде. Вместе с тем, Журавок имеет прекрасные шансы побороться за медали в гонке преследования, где спортсменки стартуют по результатам спринта (она уйдет на дистанцию 6-й, с отставанием в 36,4 секунды).

Также в десятку сильнейших попала Мария Кручова, для которой этот результат стал самым высоким в официальных соревнованиях на международном уровне. Она однажды промахнулась на стрельбе и отстала от победительницы на 1 минуту 53 секунды.

Четвертая участница от Украины, Анастасия Ничипоренко, с тремя ошибками на стрельбе, стала 26-й в итоговом протоколе. Ее отставание от чемпионки составило 2 минуты 59 секунд.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы проходит в Отепяя с 28 января по 3 февраля.