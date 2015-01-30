Официальный талисман XIII летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля получил имя

Оргкомитет по подготовке и проведению соревнований летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля презентовал имя официального талисмана. Его зовут фазан «PAEKY» («Пики»), сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Именно фазан является символом города-организатора соревнований Тбилиси и ассоциируется со стремительностью и скоростью.

Пики уже с нетерпением ждет юных олимпийцев Европы.

С 25 июля по 2 августа 2015 года столица Грузии - Тбилиси - примет XIII летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Почти 3800 спортсменов из 49 стран континента будут вести борьбу за награды в 9 видах спорта: дзюдо, теннисе, художественной гимнастике, велоспорте, легкой атлетике, плавании, волейболе, гандболе и баскетболе.

Как сообщал УНИАН, сегодня завершается XII зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, которой проходит с 25 по 30 января в Австрии и Лихтенштейне. На данный момент на счету сборной Украины 1 награда - золотая - которую завоевал фигурист Иван Павлов.