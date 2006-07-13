Депутаты Киевсовета приняли решение о Блохине
14:38, 13 июля 2006Спорт
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Сессия учла заслуги тренера
Главному тренеру Национальной сборной команды Украины по футболу Олегу БЛОХИНУ присвоено звание «Почетный гражданин города Киева».
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня депутатами Киевского городского совета на пленарном заседании сессии, учитывая выдающиеся личные заслуги О.БЛОХИНА в развитии физической культуры и спорта и укреплении авторитета столицы Украины.
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