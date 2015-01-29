Украинские лыжники попали в 30-ку сильнейших в спринте на ЕЮОФ

Сразу трое украинских лыжников на XII зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале вошли в ТОП-30 лучших в спринте, остановившись в ¼ финала соревнований, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

У девушек Ольга Стефанишин заняла 27 место, а Елена Зубок - 30. Стоит заметить, что юниоркам такое достижение удалось впервые за последние 10 лет.

У юниоров Андрей Орлик остановился на 22-й позиции.

Кроме того, сегодня состоялись соревнования в горнолыжном спорте у мужчин в дисциплине слалом. Здесь Украину представлял Михаил Карпушин, который занял 29-е место. Он преодолел дистанцию в двух попытках с общим результатом 1 минута, 41.53 секунды, отстав от победителя Рафаэля Хаасера (Австрия) на 13.48 секунды.

Как сообщал УНИАН, Европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит в Австрии и Лихтенштейне с 25 по 30 января.