WSB, 3-й тур, "Украинские атаманы" - "Китайские драконы": видео-трансляция

30 января боксерская команда «Украинские атаманы» проведет очередной поединок в соревнованиях Всемирной серии бокса (WSB) против «Китайских драконов».

Это будет первая для «атаманов» выездная матчевая встреча в 5-м сезоне Всемирной серии бокса, сообщает пресс-служба команды.

По результатам предыдущих поединков «Китайские драконы» занимают 6-е место в подгруппе с 1 баллом в активе. В то же время, «Украинские атаманы» уверенно разместились на 2-м месте подгруппы набрав максимально возможные 6 очков в двух стартовых турах. Напомним, в предыдущем круге соревнований наша команда в супертяжелом поединке одолела «Британские львиные сердца» со счетом 3:2, а неделей ранее «Атаманы» не оставили шансов «Мексиканским воинам», победив эту команду со счетом 4:1.

Накануне украинская и китайская команды успешно прошли официальную процедуру взвешивания и все боксеры, заявленные на матч, смогут провести свои бои.

В этом матче состоятся следующие поединки:

весовая категория до 49 кг, Хасанбой Дусматов - Джахао Ли,

весовая категория до 56 кг Николай Буценко - Джинхао Диао,

весовая категория до 64 кг, Дмитрий Гринченко - Тулиаовутаи Саирики,

весовая категория до 75 кг, Хоршид Норматов - Джиабин Хуанг,

весовая категория до 91 кг. Денис Пояцика - Мингтао Ли.