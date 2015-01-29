Коноплянка объяснил причины своего отказа перейти из "Днепра" в итальянскую "Рому"

Полузащитник днепропетровского "Днепра" Евгений Коноплянка не готов перейти в римскую "Рому" в зимнее трансферное окно, так как обещал президенту клуба остаться в украинском чемпионате до конца контракта, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

"Я знаю, что появилась информация о моем медосмотре в "Роме", но это неправда. Я пообещал президенту "Днепра" что останусь в клубе до истечения контракта. Насколько я понял - клубы договорились друг с другом, но не со мной. Потому сделка и не состоялась. Мне импонирует "Рома". Это большой европейский клуб. Я уверен, что в ближайшие дни мое будущее прояснится", - заявил Коноплянка.

Это уже далеко не первый случай с несостоявшимся переходом в европейский клуб одного из лучших футболистов Украины. Год назад Коноплянка мог перейти в английский "Ливерпуль", но руководство двух клубов так и не достигло договоренности до 31 января - дня закрытия трансферного окна в Европе.