Президент ФИФА Блаттер выдвинул свою кандидатуру на новый срок в последний день подачи заявок

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций Йозеф Блаттер выдвинул свою кандидатуру на новые выборы главы организации в последний день подачи заявок.

Об этом Блаттер написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня ключевая дата в избирательном процессе. Я выдвинул свою кандидатуру и теперь избирательная комиссия должна следить за дальнейшим процессом выборов", - указал Блаттер.

Блаттер возглавляет ФИФА уже 17 лет - с 1998 года. И, в случае переизбрания, останется на руководящей должности еще на 5 лет. Впрочем, его позиции в этот раз не столь прочны, как ранее. Череда скандалов в ФИФА связанных, в частности, с коррупцией при выборах стран-хоязев Чемпионатов мира 2018 и 2022 годов (Россия и Катар), привели к тому, что ФИФА лишилась пяти основных спонсоров и 1,5 млрд. долларов дохода по контрактам. Также пострадала личная репутация президента организации.

На данный момент, конкуренцию ему составляют три чиновника (бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань, глава Королевского футбольного союза Нидерландов Микаэль ван Праг, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн) и два бывших футболиста - француз Давид Жинола и португалец Луиш Фигу.

Впрочем, до конца дня, число кандидатов еще может увеличиться.

Выборы президента ФИФА состоятся 29 мая в штаб-квартире организации в швейцарском Цюрихе.