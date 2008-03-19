Шева хочет повторить свой успех

Андрей Шевченко помнит свой последний визит на "Уайт Харт Лэйн" и в ожидании знаковой игры с Тоттенхэмом 19 марта надеется снова быть в числе забивающих голы игроков.

Украинец забил первый из двух победных голов (счет был 2:1) в четвертьфинале Кубка Англии прошлого сезона. Гол практически сразу был дополнен вторым мячом - от Шона Райт-Филлипса. Хотя голы в матчах против "Порту" и "Валенсии" Шева считает более важными для игры, он называет этот мяч на 54 минуте своим лучшим голом за время пребывания в "Челси".

"Это был фантастический гол и ключевая игра для нас - мы попали в полуфинал Кубка, - вспоминает он. - "Челси" показал мастерский футбол, создал много голевых моментов, это была действительно знаковая игра".

"Нет, возможно, не самая важная, но, скорее всего, самая красивая, - уточнил он. - Самая важная была, пожалуй, с "Порту", но это особый случай".

"Это было даже лучше, чем игра против "Алстон Виллы" в нынешнем сезоне. Потому что я забил левой ногой, тут совершенно другая динамика, я даже сам не мог поверить в это".

Действительно, это был впечатляющий удар, когда с неудобной позиции он пробил с острого угла в дальний верхний угол ворот, оставляя Полу Робинсону возможность сыграть лишь роль простого зрителя.

Получив шанс отличиться в среду, 31-летний футболист хочет повторить прошлый успех, но он также понимает, как важны в этой игре терпение и аккуратность при условии впечатляющей формы всех команд Лиги.

"Решение всегда за тренером, но после травмы я восстанавливаюсь и чувствую себя гораздо лучше, так что я готов помочь команде", - говорит Шевченко.

Официальный сайт ФК "Челси"