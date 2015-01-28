Украинский фигурист Павлов стал чемпионом Европейского юношеского олимпийского фестиваля

В австрийском Дорнбирне завершились соревнования фигуристов в мужском одиночном катании, где победителем стал украинец Иван Павлов.

Наш спортсмен набрал в итоговом протоколе 200,15 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

После исполнения короткой программы украинец шел на 2-м месте, но, по итогам произвольной, сумел выйти в лидеры. Второе место в этом виде программы занял Денис Васильев (Латвия) - 197,72, третье - россиянин Дмитрий Алиев, набравший 184,48 балла.

Таким образом, сборная Украины завоевала первую награду олимпийского фестиваля.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Ивана, его тренера Марину Амирханову и Украинскую Федерацию фигурного катания с золотой медалью и пожелал, чтобы эта награда стала стимулом в покорении новых олимпийских вершин.

Как сообщал УНИАН, Европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит в Австрии и Лихтенштейне с 25 по 30 января.