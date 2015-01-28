Обнародован состав сборной Украины по хоккею на турнир в Польше

Среди приглашенных исполнителей 6 новичков, которые до этого не выступали в составе национальной сборной, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Список приглашенных хоккеистов выглядит так:

Вратари: Евгений Напненко (1988 г.р., «Напжуд», Польша), Эдуард Захарченко (1995, без клуба), Кирилл Кучер (1997, без клуба)

Защитники: Всеволод Толстушко (1993, «Кан», Франция), Александр Победоносцев (1981, «Бейбарыс», Казахстан), Виталий Андрейкив (1996, «Полония», Польша), Роман Щербатюк (1981, «Дунаря Галати», Румыния), Владимир Алексюк (1987, «ГКС Ястжеб'є», Польша), Юрий Наваренко (1979, ХК «Гомель», Беларусь), Руслан Борисенко (1983, «Мюлуз», Франция Д2), Константин Рябенко (1983, «Дунаря Галати», Румыния)

Нападающие: Роман Благой (1987, «Ермак», Россия, ВХЛ), Виталий Лялька (1996, «Кристалл», Россия, МХЛ), Сергей Кузьмик (1995, КС «Торунь», Польша, Д2), Павел Борисенко (1987, «Стяуа», Румыния), Шамиль Рамазанов (1989, ХК «Рязань», Россия, ВХЛ), Сергей Варламов (1978, без клуба), Сергей Черненко (1984, «Дунаря Галати», Румыния), Артем Бондарев (1983, «ГКС Ястжеб'є», Польша), Артем Гниденко (1980, ХК «Витебск», Беларусь), Виктор Захаров (1994, «Бейбарыс», Казахстан), Виталий Доника (1982, «Дунаря Галати», Румыния), Дмитрий Нименко (1988, «Дунаря Галати», Румыния) и Денис Заблудовский (1980, «Стяуа», Румыния).

Сбор начнется 2 февраля. До 5 февраля команда будет тренироваться в Броварах на арене «Терминал». После этого команда отправится в Польшу, где примет участие в международном турнире Euro Ice Hockey Challenge. При этом игроки, выступающие в польском чемпионате, присоединятся к команде непосредственно в Торуни.

Соперниками сборной Украины на турнире в Торуни будут команды Польши, Венгрии и Румынии, которая выступит вместо отказавшейся от участия в соревнованиях команды Казахстана.