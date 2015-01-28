Украинский легионер НБА Лэнь: «Я определенно хочу играть за свою сборную»

Об этом, со ссылкой на интервью игрока официальному сайту Международной федерации баскетбольных ассоциаций (FIBA), сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

На вопрос, собираетесь ли вы играть на Евробаскете этого лета, Лэнь ответил: "Это будет важный турнир для украинского баскетбола, но пока еще рано говорить об этом, поскольку сейчас я сосредоточен только на сезоне в NBA. Но я определенно хочу играть за свою сборную и сделать свой вклад ради прогресса баскетбола в Украине".

Относительно соперников по группе на этом турнире игрок заметил: "В нашей группе каждая команда может выйти в следующий раунд - Эстония, Литва, Латвия, Бельгия и Чехия. Литва имеет больше опыта, чем любая другая команда в группе, но я думаю, сложно предсказать, кто успешно пройдет групповой этап. Я знаю, что в наших командах-соперницах есть много талантов. Однако, я уверен, что путь нашей сборной на чемпионате Европы 2015 года будет удачным. Было бы хорошо, если бы наша сборная заняла более высокое место, чем 6-е на Евробаскете 2013".

Рассуждая об успехах последних лет (6-е место на Евробаскете и дебют на Чемпионате мира) Лэнь отметил: "Это здорово видеть, что сборная Украины сделала такой огромный прогресс в последние несколько лет. Сборная имела хороший результат на последнем Евробаскете и, несмотря на ранний вылет из Кубка мира, я считаю, мои соотечественники показали, что у нас есть конкурентоспособная команда. Тренер сборной Майк Фрателло и Федерация баскетбола Украины проделали огромную работу, и я уверен в нашем будущем".

Лэнь является одним из ведущих игроков "Финикс Санс" в нынешнем сезоне. На данный момент команда занимает 8-е место в Западной конференции с 26 победами и 20 поражениями.