Украинские атаманы объявили состав на матч против "Китайских драконов"

30 января боксерская команда «Украинские атаманы» проведет очередной поединок в соревнованиях Всемирной серии бокса (WSB) против «Китайских драконов».

Это будет первая для «атаманов» выездная матчевая встреча в 5-м сезоне Всемирной серии бокса, сообщает пресс-служба команды.

В составе украинской команды в этом поединке будут боксировать: Хасанбой Дусматов (весовая категория 49 кг.), Николай Буценко (весовая категория 56 кг), Дмитрий Гринченко (весовая категория 64 кг.),Хоршид Норматов (весовая категория 75 кг.), Денис Пояцика (весовая категория 91 кг.).

Состав китайской команды в настоящее время неизвестен.

По результатам предыдущих поединков «Китайские драконы» занимают шестое место в подгруппе с одним зачетным баллом в активе. В то же время, «Украинские атаманы» уверенно разместились на 2-м месте подгруппы набрав максимально возможные шесть очков в двух стартовых турах. Напомним, в предыдущем круге соревнований наша команда в супертяжелом поединке одолела «Британских львиных сердец» со счетом 3:2, а неделей ранее «Атаманы» не оставили шансов «Мексиканским воинам», победив эту команду со счетом 4:1.

Сайт УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча "Украинские атаманы" - "Китайские драконы" в пятницу, 30 января в 21.30.