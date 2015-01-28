Бубка объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Международной федерации легкой атлетики

Это решение было объявлено после того, как кандидатуру Бубки выдвинул исполком Федерации легкой атлетики Украины, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

После завершения выдающейся карьеры легкоатлета Сергей Бубка более 15 лет занимает высокие должности в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), Международном Олимпийском Комитете (МОК) и Национальном олимпийском комитете (НОК). Все свои усилия Бубка всегда направлял на развитие легкой атлетики и других видов спорта во всем мире.

Комментируя свое участие в избирательной кампании Сергей Бубка заявил: «Я решил предложить свою кандидатуру на пост президента IAAF, чтобы вернуть долг легкой атлетике - спорту, который так много дал мне в жизни. Много лет я имел честь служить легкой атлетике вместе с действующим президентом IAAF Ламином Диаком, с друзьями и коллегами. Теперь, когда президент решил не продолжать свою каденцию, я готов развить успехи Ассоциации, которые были достигнуты под его руководством, и сохранить статус легкой атлетики как олимпийского спорта номер один. IAAF должен быть примером эффективного управления, открытости и прозрачности для других спортивных организаций. Я вижу своим ключевой задачей обеспечить поддержку и развитие легкой атлетики на базовых уровнях, давать дорогу будущим поколениям спортсменов. Необходимо привлекать к нашему спорту больше молодежи - как спортсменов, так и болельщиков, находить новую аудиторию. Одна из важнейших задач на будущее - обеспечить чистоту спорта, защитить честных спортсменов».

Сергей Бубка имеет богатый опыт в IAAF. С 2001 года он является членом Совета IAAF, с 2007 - вице-президентом организации. Бубка также является членом Комиссии IAAF по соревнованиям (с 2003 года), членом Комиссии спортсменов IAAF (с 2001 года), с 2007 года членом, а затем председателем Комиссии IAAF по развитию. Бубка возглавлял Оценочную и Координационную комиссии к чемпионатам мира.

С 1999 года Сергей Бубка является членом МОК, а сейчас работает в Исполнительном Комитете МОК. Он был председателем Оценочной и Координационной комиссии к первым летним Юношеским Олимпийским Играм (2010 год, Сингапур). Сейчас Бубка является председателем Антуражной Комиссии МОК, членом Координационной комиссии Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

С 2005 года Сергей Бубка является президентом Национального олимпийского комитета Украины.

Кроме того, Бубка является основателем и председателем спортивного клуба, предоставляет возможности для развития юным легкоатлетам. Он является послом ЮНЕСКО, членом Программы развития ООН, членом-основателем Академии Laureus и обладателем награды Laureus за выдающиеся спортивные достижения, членом Зала славы IAAF. Он признан лучшим прыгуном с шестом второй половины ХХ века по версии престижного журнала Track&Field News (1991); Чемпионом Чемпионов "l'equipe" (1997). Бубка также получил награду в области спортивного бизнеса International Sports Event Management (ISEM) Award за выдающийся личный вклад.

Как спортсмен Сергей Бубка установил 35 мировых рекордов в прыжках с шестом, выиграл «золото» Олимпийских игр, шесть подряд летних чемпионатов мира и четыре зимних, был чемпионом Европы, победителем Кубка мира и Кубка Европы.

Выборы Президента IAAF пройдут в августе в Пекине (Китай) во время Конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).