Сыгран последний матч в 30-м туре английской Премьер-лиги

Матчем Бирмингем - Ньюкасл завершился 30-й тур английской Премьер-лиги.

Бирмингем - Ньюкасл 1:1 (Макфадден 33 - Оуэн 56). Ничья позволила Бирмингему подняться на 16-ю строчку, а Ньюкаслу - на 14-ю.

После 30 игр обострилась ситуация в лидирующей тройке: МЮ и Арсенал - по 67 очков, Челси - 64, при этом МЮ и Челси имеют игру в запасе. Не теряет надежды вмешаться в борьбу Ливерпуль с 59 очками и усложнил свое положение Эвертон после проигрыша Фулхэму - у него 56 очков.

В средней части таблицы Портсмут (50), Астон Вилла (49), Манчестер Сити (48), Блекберн (46), Вест Хэм (43).

В нижней - Тоттенхэм (35, игра в запасе), Уиган (31), Миддслбро (31), Ньюкасл (29), Рединг (28), Бирмингем (27), Сандерленд (27), Болтон (25, игра в запасе), Фулхэм (23).

В самой нижней - Дерби (10 очков).