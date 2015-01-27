Украинские фигуристы выступят в трех из четырех видов программы чемпионата Европы

В женском одиночном катании выступит Наталья Попова, в мужском одиночном - Ярослав Паниот, в турнире танцевальных дуэтов - Александра Назарова и Максим Никитин, сообщает пресс-служба Украинской федерации фигурного катания.

Для 5-кратной чемпионки страны Натальи Поповой это уже пятый чемпионат Европы. Главной задачей для подопечной Виктора Петренко остается попадание в заветную десятку. Лучшим достижением Поповой стало 12-е место на чемпионате Европы 2012 года. Причем, то выступление в английском Шеффилде не предвещало ничего положительного. После короткой программы украинка была только 19-й. Многое исправила украинская чемпионка в произвольной программе, но пробиться в десятку лучших не смогла.

Для Ярослава Паниота у мужчин и танцевального дуэта Александра Назарова - Максим Никитин, выступление на ЧЕ - первый подобный опыт на соревнованиях такого масштаба среди взрослых.

Из действующих чемпионов Европы ныне свои титулы будут отстаивать испанец Хавьер Фернандес и итальянская танцевальная пара Анна Каппеллини - Лука Ланотте. Победительница прошлогоднего континентального первенства россиянка Юлия Липницкая не смогла отобраться на нынешние соревнования по итогам чемпионата России, а другой представитель России, спортивная пара Татьяна Волосожар - Максим Траньков, не примет участия из-за травмы партнера.

Чемпионат Европы пройдет в Стокгольме (Швеция) с 28 января по 1 февраля.