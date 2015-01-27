Украинская баскетболистка Ягупова попала в десятку лучших в Европе

Украинка Алина Ягупова заняла девятое место в голосовании, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В прошлом году национальная сборная Украины, лидером которой была Ягупова, сумела квалифицироваться на чемпионат Европы 2015 года, играя все матчи отборочного турнира на выезде.

Ягупова уже несколько лет входит в список Топ-игроков Старого света. В 2012-м году она была признана лучшим молодым игроком Европы.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Святослав Михайлюк вошел в десятку лучших молодых игроков 2014 года в Европе.