Украинская баскетболистка Ягупова попала в десятку лучших в Европе
13:53, 27 января 2015Спорт
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Европейское отделение Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА Европа) объявила результаты голосования за лучшую баскетболистку 2014 года.
Ягупова является лидером сборной Украины последних лет / dt.ua
Украинка Алина Ягупова заняла девятое место в голосовании, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
В прошлом году национальная сборная Украины, лидером которой была Ягупова, сумела квалифицироваться на чемпионат Европы 2015 года, играя все матчи отборочного турнира на выезде.
Ягупова уже несколько лет входит в список Топ-игроков Старого света. В 2012-м году она была признана лучшим молодым игроком Европы.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Святослав Михайлюк вошел в десятку лучших молодых игроков 2014 года в Европе.
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