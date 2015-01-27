Украинский лыжник Орлик оказался в пятерке сильнейших ЕЮОФ на дистанции 10 км.

Наш спортсмен финишировал с результатом 27 минут 34.0 секунды, отстав от победителя на 12,33 секунды сообщает пресс-служба НОК Украины.

«Я очень доволен своим выступлением. Конечно, хотелось бы занять место в тройке призеров, но будем работать и в дальнейшем. Будем делать все возможное, чтобы улучшать свои результаты», - сказал спортсмен после гонки.

Победителем на этой дистанции и чемпионом фестиваля стал норвежец Петтер Стакстон (результат - 27 минут 08,9 секунды), второе место занял его соотечественник Херман Мартенс Мейер (отставание - 4,47 секунды), третье - немец Янош Брюггер (8,35 сек.).

Как сообщал УНИАН, Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который принимают Австрия и Лихтенштейн, проходит 25-30 января.