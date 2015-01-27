Сборная Украины по биатлону выступит на чемпионате Европы сильнейшим составом

Турнир состоится эстонском Отепяя, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Сборная Украины традиционно отправляет на этот турнир очень сильную команду, а в этот раз зрители увидят максимально приближенный к боевому состав украинской команды.

Спортсмены уже прибыли в Отепяя и полностью заявка нашей команды на турнир выглядит так:

Мужчины - Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Александр Жирный и Владимир Семаков; Юниоры - Максим Ивко, Андрей Доценко, Антон Мигда, Дмитрий Игнатьев, Денис Насыко и Александр Морьев; Женщины - Валентина Семеренко, Юлия Джима, Наталья Бурдыга, Ольга Абрамова и Ирина Варвинец; Юниорки - Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Мария Кручова и Анастасия Ничипоренко.

Кто из спортсменов будет заявлен на старты чемпионата и в каких дисциплинах примет участие, тренеры решат уже непосредственно перед стартами.

Чемпионат Европы пройдет в Отепяя с 28 января по 3 февраля.