Фигурист Иван Павлов занимает второе место после короткой программы на Европейском юношеском олимпийском фестивале

По результатам выступлений среди юношей украинский спортсмен Иван Павлов занял второе место, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Результат нашлго спортсмена составляет 69.64.

«Выступлением Ивана довольна, но это предварительный результат. Все будет решать выступление в произвольной программе», - сказала главный тренер сборной команды Украины по фигурному катанию Марина Амирханова.

Еще одна представительница Украины фигуристка Дарья Гожва по итогам короткой программы среди девушек заняла 12-е место среди 30 участниц.

«Это было лучшее выступление Дарьи в ее карьере. Программа у нее была непростая. Даша выполнила все сложные элементы, но ошиблась при выполнении простых. Тем не менее, для нее это очень хороший результат», - добавила тренер сборной.

Соревнования в произвольной программе у ребят и девушек состоятся в среду, 28 января.

Как сообщал УНИАН, Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который принимают Австрия и Лихтенштейн, проходит 25-30 января.