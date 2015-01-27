Лучшими молодыми спортсменами года в Украине признаны Анастасия Малявина и Антон Кузнецов

Первыми номинантами всеукраинской премии стали призеры ІІ Юношеских Олимпийских игр в Нанкине, состоявшихся в августе 2014-го года.

Лучшей спортсменкой по результатам показанным на протяжении всего года была признана чемпионка и серебряный призер Игр в Нанкине Анастасия Малявина (плавание). В свою очередь, звание лучшего спортсмена среди юношей получил Антон Кузнецов, который также вернулся из Китая с «золотом».

В номинации «Сенсация года» победителем стал Михаил Романчук, который в Поднебесной дважды поднимался на пьедестал почета.

А победителем в номинации «Рекорд года» - Чемпион Нанкина-2014 Павел Коростылев (пулевая стрельба).

«Золотой» прыжок в высоту Юлии Левченко в Нанкине привел ее к первому месту в номинации «За волю к победе».

А лучшей командой была признана сборная Украины по велоспорту. Помимо юниоров, организаторы удостоили награды и тренеров, которые приложили невероятные усилия для успеха молодых спортсменов. Так заслуженный тренер Украины Ирина Лобановская, наставник Анастасии Малявиной, была признана лучшей среди своих коллег.

Еще одна номинация, победитель которой определился путем онлайн голосования в социальных сетях, «Like man», завершилась победой Анастасии Малявиной. Анастасию поздравили представители футбольного клуба «Маэстро» Александр Педан и Fozzy.

«Поддержка наших спортсменов – это дополнительный стимул для новых вершин, новых взлетов и новых побед», - отметила олимпийская чемпионка по борьбе Ирина Мерлени.

«Это очень хорошо, что начали поддерживать юниоров. Когда я начинала свой спортивный путь, то был только большой спорт, не было таких церемоний и соревнований как Юношеские Олимпийские игры. Эта церемония и такое отношение к юниорам стимулирует их и готовит к взрослому спорту», - отмечает бронзовая призер Олимпиады в Пекине по современному пятиборью Виктория Терещук.

В свою очередь, юниоры уверяют, что такая поддержка мотивирует, тем более, когда становишься победителем церемонии.

«Я выиграла номинацию «Like man» благодаря друзьям и родным, которые болели за меня, присылали сообщения «верим в победу». Признаюсь, в глубине души я мечтала стать «лучшей спортсменкой». Но не ожидала, что мечта осуществится. Очень приятно. Теперь нужно постоянно поддерживать этот уровень и не позволять себе сбавлять обороты», - призналась Анастасия Малявина.

«Эмоций много и от церемонии, и от победы. Легкая неожиданность для меня, потому что надеялся, но как-то до сих пор не верится. Уверен, что эта церемония займет свою нишу. Хочу пожелать следующим участниками не останавливаться на достигнутом, не оставайться в категории «юниор». Ведь это даже не середина спортивного пути, а некий фундамент, подготовительный этап к следующему уровню. Поэтому, только вперед. Только к победе », - пожелал следующему поколению Антон Кузнецов.

Инициатором учреждения премии выступил почетный президент фан-клуба братьев Кличко Сергей Алексеев и Secret Service EA.

«Юниоры – это будущее спорта. Во всех цивилизованных странах развитие спорта невозможно без развития именно юношеского спорта. Это самое основное вложение. Ведь это наша смена. Я уверен, что присутствующие здесь номинанты будут достойной сменою нашим великим спортсменам – таким, как братья Кличко, Андрей Шевченко и Яна Клочкова. Мы ничего не делаем спонтанно. Сейчас в стране очень тяжелое время. Это уже сложно назвать АТО. Это настоящая война. Мы несколько раз в связи со сложной ситуацией в стране переносили церемонию. Но все же пришли к выводу, что церемония должна состоятся. Поскольку именно сейчас нужно объединить дух нашей нации, именно сейчас победы наших спортсменов нужны как никогда. Мы хотим, чтобы вся страна знала, что у нас есть достойные маленькие герои, про которых завтра-послезавтра узнает весь мир», - сказал Сергей Алексеев в своем обращении к гостям церемонии.