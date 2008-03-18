Донецк разочаровал инспекторов УЕФА

Инспекторы УЕФА констатировали, что строящийся в Донецке новый стадион "Шахтер" не будет сдан в запланированные сроки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он сказал, что в резолюции инспекторов УЕФА, побывавших в Донецке в конце февраля, говорится: "Запланированная дата завершения строительства стадиона – октябрь 2008 года. Однако, учитывая увеличение расходов и споры с инвестором, клубом "Шахтер" и компанией подрядчиков, окончательная дата, скорее всего, будет перенесена".

Комментируя ситуацию, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО подчеркнул, что "строительство нового стадиона "Шахтер" шло бы гораздо быстрее, если бы процедуры по растаможиванию отделочных материалов шли бы быстрее, поменялось бы законодательство, на которое мы не можем влиять". Он посетовал, что до сих пор на государственном уровне не решен вопрос о возвращении вексельной оплаты НДС на импортируемые товары. Так, по его словам, из-за запрета на вексельную оплату НДС, введенного Кабинетом министров Украины в январе 2008 года, возникают существенные трудности в расчетах.

По словам мэра, "на этой стройке сегодня нужно осваивать 100 млн. грн. в месяц для того, чтобы обеспечить ввод стадиона в те сроки, которые определены".

Возвращаясь к резолюции инспекторов УЕФА, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО отметил, что европейские специалисты подчеркнули, что "на данный момент завершается финальная стадия строительства стадиона и главным вопросом для руководства стадиона является соответствие его нормам УЕФА". В резолюции также говорится, что "новый директор стадиона находится сейчас на стажировке в Европе", сказал мэр.