Братья Кличко сразятся с женщиной

Украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко проведут показательный матч против сильнейшей шахматистки мира Юдит Полгар.

Братья сразятся с Юдит, конечно же, не на ринге, а за шахматной доской. Поединок пройдет в австрийском Пашинге в рамках традиционного турнира "Дни шахмат". Полгар сыграет также с сильнейшими юниорами Австрии, сообщает "Спортобоз".

В турнире также примет участие экс-чемпион мира Гарри Каспаров, который встретится с канцлером Австрии Альфредом Гузенбауэром.

В настоящее время Владимир Кличко владеет титулами чемпиона мира в тяжелом весе по версиями IBF и WBO. Его старший брат Виталий, объявивший о возвращении на ринг, получил право на бой с чемпионом по версии WBC Сэмюэлом Питером.