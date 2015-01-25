"Шахтер" сыграл вничью последний матч Турне Бразилии

Донецкий "Шахтер" провел заключительный пятый матч Турне Бразилии, в котором в Белу-Оризонти сыграл вничью с "Крузейро" - 1:1.

Горняки имели преимущество по ходу игры, но не сумели удержать его до финального свистка.

Чемпионы Украины гораздо активнее начали матч и на 15-й минуте открыли счет. Гол забил Алекс Тейшейра. Тайсон отдал пас вперед, игроки "Крузейро" ошиблись с выполнением искусственного офсайда, Тейшейра оказался практически один на один с вратарем и сильно пробил в дальний нижний угол.

На протяжении 52-х минут игрового времени горняки удерживали перевес в достаточно плотной, закрытой игре. Но, на 67-й минуте Жудиван сумел забить ответный гол. Мяч после отскока от вратаря горняков Антона Каниболоцкого попал в Жудивана и тот вторым касанием добил его в сетку - 1:1.

В оставшееся время команды так и не сумели изменить счет на табло.

Таким образом, в пяти играх в Бразилии горняки добыли 1 победу при 2 ничьих и 2 поражениях.