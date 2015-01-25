Биатлонист Русинов принес сборной Украины золото в первый день Универсиады

В первый день зимней Универсиады в Осрбли в мужской индивидуальной гонке биатлонистов сильнейшим оказался украинец Дмитрий Русинов.

В этот день были разыграны четыре комплекта наград, где украинцы завоевали одну медаль.

Русинов лишь один раз промахнулся (на третьем огневом рубеже), и сумел удержать лидирующую позицию на последнем круге дистанции в борьбе с более быстрыми соперниками.

В итоге, Русинов показал результат 49 минут 52,8 секунды, опередив россиян Вадима Филимонова (2 промаха, 22,6 сек.) и Юрия Шопина (3 промаха, 1 мин. 25,2 сек.).

Как сообщал УНИАН, XXVII зимняя Универсиада проходит в январе-феврале 2015 года в испанской Гранаде и словацком Осрбли.