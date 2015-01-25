Украинка с новым рекордом выиграла марафон в Японии

Триумфом украинки Татьяны Гамеры-Шимерко завершился 25 января международный марафон в Осаке, который входит в серию ІAAF Silver Label Road Race, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Гамера-Шимерко стала второй спортсменкой в истории этих соревнований, которой они покорились трижды подряд. До него подобное удавалось лишь румынке Лидии Симон - она побеждала здесь в 1998-2000-х годах.

Кроме того, результат Гамеры-Шмырко - 2 часа 22 минуты и 9 секунд - это новый рекорд Украины.

В отличие от предыдущих двух победных для Татьяны марафонов в Осаке, она лидировала на протяжении практически всей дистанции. «Мой тренер сказал мне на отметке 5 км, что я бегу немного медленно, поэтому я решила ускорить темп», - рассказала украинка после финиша. Ближайшую преследовательницу - Елену Прокопчук из Латвии - она опередила в итоге почти на две минуты (2:24.07).

Еще один украинец Андрей Проценко занял второе место на международных соревнованиях по прыжкам в высоту, которые состоялись в чешском городке Густопече с результатом 2 м 30 см.

Победу здесь одержали итальянцы - Марко Фассинотти у мужчин и Алессио Трост у женщин. Победный результат Фассинотти - 2.34. Проценко, после того, как ему с первой попытки покорились 2.30, бросился догонять итальянского высотника, и по разу пытался преодолеть планку, установленную на отметках сначала 2.32, а потом 2.34 и 2.36. Но сказалась усталость. Из-за плохих погодных условий украинец никак не мог вылететь в Чехию, и прибыл в Густопече только в день соревнований. Добавим, что это был первый старт Андрея Проценко в этом году.